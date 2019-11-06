СМИ узнали причину госпитализации Катрин Денев

ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Причиной госпитализации Катрин Денев стало нарушение кровообращения, сообщает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление семьи кинодивы.
Утром в среду стало известно, что ночью знаменитая актриса поступила в одну из парижских больниц.
По информации агентства, 76-летняя кинодива "стала жертвой незначительного, и потом обратимого, ишемического нарушения кровообращения".
"К счастью, у нее нет никаких нарушений моторных функций. Конечно же, ей необходимо отдохнуть", — отмечают близкие Денев.
Ранее сообщалось, что причиной недомогания актрисы стало переутомление, вызванное "большой загруженностью работой". В настоящее время в парижском регионе проходят съемки фильма De son vivant ("Когда он был жив") с участием Денев. До этого она снялась в фильме Terrible Jungle ("Ужасные джунгли") на острове Реюньон. В декабре на экраны выйдет фильм "Правда" также с Денев в главной роли.