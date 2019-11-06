В Русской церкви рассказали об обретенной иконе Богородицы XVI века

© пресс-служба Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Икона Смоленской Божией Матери "Седмиезерная", XVI век. Реставрация в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Расположение рук Богородицы на иконе "Седмиезерная" XVI века, найденной при реставрации, говорит о нетрадиционности этого образа, заявил председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин.

Седмиезерную икону XVI века обнаружили благодаря случаю: в 2017 году икону XIX века из Переславля-Залесского отправили на плановую реставрацию в Российскую академию художеств, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. После исследования иконы реставраторы выяснили, что под образом, написанным в XIX веке, находится более древний. Сейчас в Российской академии художеств икону реставрируют, после чего ее представят в музее Переславля-Залесского.

"Разница между привычными нам образами Божией матери этого иконографического типа – "Одигитрия" – в том, что правая рука сложена благословляющим перстосложением. Это не традиционно для икон Богородицы. Как правило, Божья матерь на иконе как бы представляет младенца – воплотившегося в мир Христа Спасителя, а тут она участвует своим жестом в благословении людей", - сказал Леонид Калинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

© пресс-служба Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Икона Смоленской Божией Матери "Седмиезерная", XVI век. Реставрация в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова © пресс-служба Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Икона Смоленской Божией Матери "Седмиезерная", XVI век. Реставрация в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова

По его словам, несмотря на то, что иконографический тип "Одигитрия" хорошо распространен, расположение рук Богородицы делают ее особенной.

По словам Виктора Баранова, заведующего кафедрой реставрации темперной живописи Российской академии живописи, икону будут реставрировать минимум еще один год.

Калинин в свою очередь отметил, что при реставрации зачастую древнюю икону раскрывают, уничтожая при этом более поздний слой, который может представлять большую ценность. "Торопиться не надо, пытаясь дойти до более древних слоев, уничтожая более поздние, но ценные слои. Современные методики исследования позволяют проникнуть вглубь иконы, не уничтожая ее, и понять, на какую эпоху, момент следует ее реставрировать. Потери в любом случае невосполнимы. Лучше икону не реставрировать, чем ее отреставрировать непрофессионально", - сказал древлехранитель.

Он отметил, что нельзя считать ценной только древнюю историю, ведь "все надо делать с рассуждением, как нас учит православная церковь".