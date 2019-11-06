В Подмосковье начнут производить электричество на основе свалочного газа

Предполагается, что до 2021 года в Московской области должно завершиться строительство высокотехнологичных генерирующих объектов на основе свалочного газа. Работы будут ввестись за счет внебюджетных источников. Для этого привлекут средства инвесторов и собственников полигонов твердых коммунальных отходов.