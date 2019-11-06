В Подмосковье начнут производить электричество на основе свалочного газа

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, что в регионе начнут преобразовывать свалочный газ в энергию. Отбор восьми инвестиционных проектов по строительству генераторов уже проведен. Об этом сообщил телеканал "360".
Предполагается, что до 2021 года в Московской области должно завершиться строительство высокотехнологичных генерирующих объектов на основе свалочного газа. Работы будут ввестись за счет внебюджетных источников. Для этого привлекут средства инвесторов и собственников полигонов твердых коммунальных отходов.
В совокупности мощность таких объектов превысит 19 мегаватт, а объем производимой электроэнергии должен составить 120 миллионов киловатт-часов. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством небольшой город. Таким образом будет уменьшено негативное влияние полигонов на подмосковную экологию, а также предотвращены выбросы свалочного газа в регионе.