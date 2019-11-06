Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T19:35Z
https://ria.ru/20191106/1560647375.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152943/64/1529436491_0:170:3039:1879_1036x0_80_0_0_0dfb71616240b604b23d73fa60b23071.jpg
РИА Новости

Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем

18:38 06.11.2019 (обновлено: 19:35 06.11.2019)
703
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТорговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудникам компаний для того, чтобы защититься от вредоносных писем, нужно при получении почты обращать внимание на адрес отправителя и не открывать подозрительные вложения и ссылки, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
"В первую очередь получателю письма (сотруднику организации) следует обращать внимание на адрес отправителя: его должны насторожить письма с общедоступных доменов, а также с доменов, внешне похожих на домены известных компаний", - советует банк.
Кроме того, следует быть внимательными с вложениями, которых не ждал получатель, и с подозрительными ссылками: короткой или той, при наведении на которую отображается ссылка на другой ресурс, никак не связанный с названием ящика отправителя.
"Если в письме есть признаки фишинга, важно не открывать вложения и не переходить по ссылкам. Разумная осторожность, знание правил кибербезопасности и их соблюдение – лучшая защита против фишинга", - напоминают в банке.
Программирование
20 июня, 13:25РИА Новости
В Сбербанке рассказали, какие цели могут выбрать хакеры в ближайшем будущем
Сам Сбербанк ежедневно фиксирует до 200 фишинговых писем и до 250 тысяч спам-писем, все они блокируются системой защиты электронной почты. Для минимизации рисков, связанных с данным видом мошенничества, банк использует эшелонированную систему защиты электронной почты для выявления вредоносных и фишинговых писем, блокировка атак на сервис электронной почты производится в автоматическом режиме.
"Также мы уделяем большое внимание повышению киберграмотности наших сотрудников. Например, в банке регулярно проводятся киберучения, направленные на распознавание сотрудниками банка различных признаков фишинга. Динамика результатов киберучений за 3 года показывает существенное снижение процента переходов по ссылкам из фишингового письма", - поделились в Сбербанке.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
21 июня, 14:43РИА Новости
Греф рассказал, как вопросы кибербезопасности сказываются на его сне
920000
Обсудить 0
Сбербанк РоссииРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк хочет запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом
Вид на Париж с холма Монмартр
Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
СМИ сообщили о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard
Рабочий на газовой станции на Украине
Эксперт назвал вариант транзита газа, удобный для России и Украины
Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу в Лондоне
Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
Штаб-квартира SWIFT в Брюсселе, Бельгия
SWIFT назвала признаки подозрительной транзакции
Международное агентство по атомной энергии
Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
Группа ABBA
Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Объект газотранспортной системы Украины
Новак прокомментировал требования "Нафтогаза" к "Газпрому"
Марафон по скандинавской ходьбе среди пенсионеров
Ученые обнаружили в организме внутренний ресурс по борьбе со старением мышц
Маруся Зверобой
Украинская националистка назвала условия для "победы" Киева над Москвой
Флаги Кипра и ЕС в Никосии
Власти Кипра заберут "золотые паспорта" у девятерых россиян
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Южный военный округ в пресс-релизе об учениях сослался на "Википедию"
11:17Эрдоган намерен обсудить с Трампом присутствие курдских сил на севере Сирии
11:16Береговая охрана Филиппин спасла более 60 человек рядом с островом Себу
11:16Суд оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна
11:14Саперы обезвредили снаряд от гранатомета, найденный в новой Москве
11:13В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве
11:11Швыдкой получил в Японии орден Восходящего солнца
11:09Мосгорсуд оставил в СИЗО Чирцова, толкнувшего полицейского
11:09Регионы получают недостаточно денег на пожарную технику, считает депутат
11:07Бортников: в СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
11:04Ушаков подтвердил подготовку разговора Путина и Эрдогана
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
Лента новостейМолния