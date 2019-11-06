Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудникам компаний для того, чтобы защититься от вредоносных писем, нужно при получении почты обращать внимание на адрес отправителя и не открывать подозрительные вложения и ссылки, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"В первую очередь получателю письма (сотруднику организации) следует обращать внимание на адрес отправителя: его должны насторожить письма с общедоступных доменов, а также с доменов, внешне похожих на домены известных компаний", - советует банк.

Кроме того, следует быть внимательными с вложениями, которых не ждал получатель, и с подозрительными ссылками: короткой или той, при наведении на которую отображается ссылка на другой ресурс, никак не связанный с названием ящика отправителя.

"Если в письме есть признаки фишинга, важно не открывать вложения и не переходить по ссылкам. Разумная осторожность, знание правил кибербезопасности и их соблюдение – лучшая защита против фишинга", - напоминают в банке.

Сам Сбербанк ежедневно фиксирует до 200 фишинговых писем и до 250 тысяч спам-писем, все они блокируются системой защиты электронной почты. Для минимизации рисков, связанных с данным видом мошенничества, банк использует эшелонированную систему защиты электронной почты для выявления вредоносных и фишинговых писем, блокировка атак на сервис электронной почты производится в автоматическом режиме.