Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке

"Сегодня с 8.40 до 17.15 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины обстреляли районы девяти населенных пунктов и городов республики. Всего за указанный период было выпущено 38 мин калибром 120 и 82 миллиметра ", - сказал председатель ведомства.