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РИА Новости

Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке

18:15 06.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в среду почти 40 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Современном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 8.40 до 17.15 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины обстреляли районы девяти населенных пунктов и городов республики. Всего за указанный период было выпущено 38 мин калибром 120 и 82 миллиметра ", - сказал председатель ведомства.
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