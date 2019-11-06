Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в среду почти 40 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Современном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 8.40 до 17.15 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины обстреляли районы девяти населенных пунктов и городов республики. Всего за указанный период было выпущено 38 мин калибром 120 и 82 миллиметра ", - сказал председатель ведомства.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры контроля за прекращением огня. Среди них запрет на ведение любого вида огня, на диверсионную деятельность, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.