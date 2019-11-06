Командир части в Североморске осужден за получение взяток

МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Гарнизонный суд в столице Северного флота Североморске признал командира одной из войсковых частей виновным в получении взяток от военнослужащих, совершавших грубые дисциплинарные проступки и избежавших ответственности, сообщается на сайте регионального СУ СКР.
Сообщается, что командир войсковой части 40105 капитан 1 ранга Евгений Соловьев признан виновным в получении взятки в значительном размере и покушении на злоупотребление полномочиями.
"Следствием и судом установлено, что в октябре 2015 года и ноябре 2018 года за непринятие мер дисциплинарного характера в отношении трех военнослужащих, совершивших грубые дисциплинарные проступки, Соловьев получил взятки в размере 60 и 120 тыс. рублей соответственно", - говорится в сообщении.
Кроме того, в первой половине марта 2019 года подчиненный Соловьева совершил грубый дисциплинарный проступок, из-за которого мог быть уволен с военной службы. Как установили следователи, командир части решил воспользоваться этой ситуацией и через посредника передал провинившемуся военнослужащему, что готов оставить его на службе за взятку, которую он планировал потратить на нужды части. Сотрудники правоохранительных органов задержали Соловьева в его служебном кабинете при получении через посредника взятки в размере 100 тысяч рублей.
"Приговором Североморского гарнизонного военного суда Соловьеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года", - сообщили в ведомстве.