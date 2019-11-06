Командир части в Североморске осужден за получение взяток

"Следствием и судом установлено, что в октябре 2015 года и ноябре 2018 года за непринятие мер дисциплинарного характера в отношении трех военнослужащих, совершивших грубые дисциплинарные проступки, Соловьев получил взятки в размере 60 и 120 тыс. рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Кроме того, в первой половине марта 2019 года подчиненный Соловьева совершил грубый дисциплинарный проступок, из-за которого мог быть уволен с военной службы. Как установили следователи, командир части решил воспользоваться этой ситуацией и через посредника передал провинившемуся военнослужащему, что готов оставить его на службе за взятку, которую он планировал потратить на нужды части. Сотрудники правоохранительных органов задержали Соловьева в его служебном кабинете при получении через посредника взятки в размере 100 тысяч рублей.