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РИА Новости
Теплоснабжение

Эксперты рассказали о плюсах перехода на закрытые системы теплоснабжения

17:51 06.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБатарея
Батарея
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Переход на закрытые системы теплоснабжения в России может улучшить экономику предприятий теплоснабжения и водоканалов, а также изменить качество горячей воды в лучшую сторону, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
По закону "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года в России нельзя использовать централизованные открытые системы для горячего водоснабжения. При открытой схеме горячая вода подается из системы теплоснабжения. Закрытая система ГВС предполагает наличие оборудования для подогрева холодной воды, а система теплоснабжения работает в этом случае автономно. Минэнерго РФ фиксирует "низкие темпы в закрытии открытых систем горячего водоснабжения".
Профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев отметил, что закрытые системы могут существенно улучшить экономику как предприятий теплоснабжения, так и водоканалов. "У первых сокращаются расходы на подготовку обессоленной воды, которая уходила в горячую воду, повышается надежность и долговечность работы котлового оборудования. У вторых увеличивается объем реализации воды, что улучшает их экономику при огромных избыточных мощностях", - считает эксперт.
По его словам, горячая вода, полученная путем нагревания в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) или в центральном тепловом пункте (ЦТП) практически всегда лучше по своим органолептическим и санитарно-эпидемическим характеристикам, чем горячая вода из теплосети. Аналитик считает, что, исходя из затрат, она должна быть дешевле.
Преподаватель института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергей Белолипецкий подчеркнул, что открытые системы делались в условиях острой нехватки труб, и при этом тепло и горячая вода не обеспечивали должного качества коммунальных услуг. "Строго говоря, ГВС в таких системах называть водоснабжением можно с очень большой натяжкой, ибо техническая вода мало отвечает строгим санитарным нормам. В 21 веке констатировать допустимость таких систем - все одно, что признавать жилыми помещениями бараки с общими удобствами во дворе", - считает эксперт.
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Сиваев в свою очередь отмечает необходимость упрощения процедуры принятия решения об установке ИТП в многоквартирных домах. "Да, объективно есть задача несовершенства институтов. Установка ИТП в подвале многоквартирного дома действительно требует согласования с собственниками, но надо не только упрощать процедуру принятия решений, но и объяснять людям их выгоду", - подчеркнул он.
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