Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами

КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Массовый мор рыбы в Днепро-Бугском лимане в Херсонской области произошел по "естественным причинам", заявил на заседании региональной комиссии сказал заведующий кафедрой водных биоресурсов и акватории Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев.
Ранее Нацполиция Украины сообщила, что более 1,5 миллиона особей рыб погибло в Херсонской области, возбуждено дело по статье "нарушение правил охраны вод".
"Есть мнение, что удушье рыбы - явление техногенного характера. Мы утверждаем, что удушье рыбы - явление естественное, которое по Украине наблюдается по всем городам вследствие повышения температуры климата. Это следствие экологических изменений, трансформации Днепра каскадом водохранилища", - цитирует Кутищева телеканал "UA: Общественное".