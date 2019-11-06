Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что более 1,5 миллиона особей рыб погибло в Херсонской области, возбуждено дело по статье "нарушение правил охраны вод".

Минсельхоз: гибель пчел в 2019 году не стала чрезвычайной ситуацией

Минсельхоз: гибель пчел в 2019 году не стала чрезвычайной ситуацией

"Есть мнение, что удушье рыбы - явление техногенного характера. Мы утверждаем, что удушье рыбы - явление естественное, которое по Украине наблюдается по всем городам вследствие повышения температуры климата. Это следствие экологических изменений, трансформации Днепра каскадом водохранилища", - цитирует Кутищева телеканал "UA: Общественное".