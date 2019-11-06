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РИА Новости

Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами

17:42 06.11.2019
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© Fotolia / Witold KrasowskiРыба
Рыба
© Fotolia / Witold Krasowski
Рыба. Архивное фото
КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Массовый мор рыбы в Днепро-Бугском лимане в Херсонской области произошел по "естественным причинам", заявил на заседании региональной комиссии сказал заведующий кафедрой водных биоресурсов и акватории Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев.
Ранее Нацполиция Украины сообщила, что более 1,5 миллиона особей рыб погибло в Херсонской области, возбуждено дело по статье "нарушение правил охраны вод".
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"Есть мнение, что удушье рыбы - явление техногенного характера. Мы утверждаем, что удушье рыбы - явление естественное, которое по Украине наблюдается по всем городам вследствие повышения температуры климата. Это следствие экологических изменений, трансформации Днепра каскадом водохранилища", - цитирует Кутищева телеканал "UA: Общественное".
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