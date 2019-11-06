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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" вложит 12 млрд рублей в систему теплоснабжения Саратова

17:41 06.11.2019
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Т Плюс" по концессионному соглашению инвестирует 11,9 миллиарда рублей в объекты теплоснабжения Саратова, концессия рассчитана на срок до 2043 года, следует из релиза "Т Плюс".

"Т Плюс" и правительство Саратовской области подписали концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Саратова, согласно которому энергокомпания вложит в теплоснабжение города 11,9 миллиардов рублей", - говорится в релизе. Вопросы развития городского теплосетевого комплекса в рамках концессии обсуждались на рабочей встрече губернатора Саратовской области Валерия Радаева и гендиректора "Т Плюс" Андрея Вагнера.

Сообщается, что в рамках соглашения предусмотрена реконструкция более 220 километров теплосетей и 30 котельных, а также замена 386 километров тепловой изоляции надземных трубопроводов. Как отмечает компания, необходимость заключения концессии вызвана высоким износом муниципальных теплосетей (более 90%).
"Новая форма сотрудничества позволяет энергокомпании нарастить затраты на модернизацию городского теплосетевого комплекса, собственником которого является муниципалитет, не вызывая при этом резкого роста тарифов для клиентов. Реализация соглашения значительно повысит качество теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей", - подчеркивает "Т Плюс".
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Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ. В состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
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