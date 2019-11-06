Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T17:33Z
https://ria.ru/20191106/1560643603.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155987/28/1559872839_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_747f52bbf4a78b309bb01bf2b02fbd6e.jpg
РИА Новости
Медиавойны

Захарова рассказала о фейковой публикации посольства Британии

17:33 06.11.2019
223
© сайт МИД РоссииДиректор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
© сайт МИД России
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Посольство Британии в РФ опубликовало фейк о том, что представитель посольства России в Лондоне получил аккредитацию на конференцию по свободе СМИ, но не воспользовался ей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Офис телеканала RT
14:44Медиавойны
Ведущая RT рассказала об угрозах российским журналистам за рубежом
Захарова напомнила, что представителей российских СМИ и российского официального представителя, который был заявлен как глава делегации, не пустили в сентябре на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
"Об этом сегодня сказал министр иностранных дел России. Только что посольство Великобритании в Москве выпустило соответствующий комментарий, где говорится смело о том, что они хотят поправить российского министра и сказать, что российские СМИ получили аккредитацию и приняли участие, и перечислили их; не были аккредитованы RT и Sputnik в связи с их активной ролью в распространении дезинформации, и третье, представитель посольства России в Лондоне получил аккредитацию в конференции, но не воспользовался ей. Вот вам фейк", - сказала Захарова на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".
По ее словам, представитель посольства России в Великобритании и не должен был участвовать в этой конференции.
"Туда был заявлен заместитель директора департамента информации Максим Буйкевич, который многим из вас очень хорошо известен... сейчас он является нашим заместителем постоянного представителя при ОБСЕ, он отнес паспорт в это чудесное, прекрасное, замечательное британское посольство в Москве, которое только что, на наших глазах фабрикует этот фейк, в процессе", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Захарова сообщила, что визу ему не проставили ни за день, ни в день начала конференции, ни на второй день.
Сергей Лавров на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий. 6 ноября 2019
13:47Радио Sputnik
"Что кроме highly likely?" Лавров о дискриминации российских СМИ на Западе
"Ему вернули паспорт, как мне кажется, через неделю вообще без визы. Поэтому, уважаемое посольство Британии в Москве, перестаньте распространять фейки", - добавила она.
Отказ Лондона в аккредитации российским СМИ на данное мероприятие - не первый подобный случай. Ранее российскому информационному агентству Sputnik было отказано в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала. Заявка на аккредитацию на мероприятие, которое началось в воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала съезда. Однако ответ от оргкомитета мероприятия с отрицательным решением агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего решения.
900021
Обсудить 0
Медиавойнытелеканал RTМедиавойныМария ЗахароваSputnikМИД РФВеликобритания
Рекомендуем
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
СМИ сообщили о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard
Александр Винник
В Греции завершились слушания по делу россиянина Винника
Объект газотранспортной системы Украины
Новак прокомментировал требования "Нафтогаза" к "Газпрому"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон признался, что "хотел сжевать свой галстук" из-за отсрочки Brexit
Больное сердце
Ученые нашли способ предотвратить повторный сердечный приступ
Исправительная колония
Времена ГУЛАГа давно прошли, в тюрьмах служат другие люди, заявили во ФСИН
Храм святому великомученику Георгию Победоносцу
Патриарх призвал срочно восстанавливать древние храмы-памятники
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Саратове неизвестные ограбили банк на 13 миллионов рублей
Наручники
Жительнице Химок, ранившей насильника ножом, смягчили статью обвинения
Флаг Германии на здании Рейхстага
Берлин считает Договор об открытом небе одной из опор безопасности в Европе
Разведение сил в Донбассе
ЛНР обвинила националистов в организации схронов оружия в зоне разведения
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Генсек НАТО связал падение Берлинской стены с победой западных ценностей
Свечи на столе
Курский спасатель изобрел безопасную самозатухающую свечу
Поселок Горный
Брат солдата Шамсутдинова опроверг данные об угрозе изнасилования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан выразил России протест из-за визита главы МИД непризнанной НКР
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
17:36В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву
17:34Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся
Лента новостейМолния