В Дагестане 315 детей-сирот получат квартиры

МАХАЧКАЛА, 6 ноя – РИА Новости. В Дагестане до 15 ноября будут завершены процедуры заключения контрактов на приобретение В Дагестане до 15 ноября будут завершены процедуры заключения контрактов на приобретение жилья для 315 детей-сирот , сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на вице-премьера–главу Минобрнауки Дагестана Уммупазиль Омарову.

"На эти цели в бюджете региона предусмотрено 150 миллионов рублей. Дополнительные вливания из федерального бюджета составляют 109 миллионов рублей. Средства распределены между муниципалитетами. Эта сумма позволит приобрести жилье для 315 детей-сирот", - говорится в сообщении.

По данным Минобрнауки, в 34 муниципальных образованиях работа по оформлению контрактов практически завершена. На сегодняшний день заключены 158 контрактов на сумму 105,6 миллионов рублей. Большая часть средств будет израсходована на покупку жилья в Махачкале, где в жилье нуждается 41 человек из числа детей-сирот. Оставшиеся контракты будут заключены до середины ноября.

В пресс-службе напомнили, что в очереди на получение жилья в 2019 году стоят 2992 детей-сирот, ежегодно число нуждающихся в жилплощади снижается. В муниципальных образованиях были сформированы специальные комиссии, контролирующие качество предоставляемого жилья. В рамках внедрения практики "бережливое правительство" планируется осуществлять постановку детей-сирот в очередь через многофункциональные центры.