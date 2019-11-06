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РИА Новости
Республика Дагестан

В Дагестане 315 детей-сирот получат квартиры

17:23 06.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира в новостройке
Квартира в новостройке
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 6 ноя – РИА Новости. В Дагестане до 15 ноября будут завершены процедуры заключения контрактов на приобретение жилья для 315 детей-сирот, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на вице-премьера–главу Минобрнауки Дагестана Уммупазиль Омарову.

"На эти цели в бюджете региона предусмотрено 150 миллионов рублей. Дополнительные вливания из федерального бюджета составляют 109 миллионов рублей. Средства распределены между муниципалитетами. Эта сумма позволит приобрести жилье для 315 детей-сирот", - говорится в сообщении.

По данным Минобрнауки, в 34 муниципальных образованиях работа по оформлению контрактов практически завершена. На сегодняшний день заключены 158 контрактов на сумму 105,6 миллионов рублей. Большая часть средств будет израсходована на покупку жилья в Махачкале, где в жилье нуждается 41 человек из числа детей-сирот. Оставшиеся контракты будут заключены до середины ноября.
В пресс-службе напомнили, что в очереди на получение жилья в 2019 году стоят 2992 детей-сирот, ежегодно число нуждающихся в жилплощади снижается. В муниципальных образованиях были сформированы специальные комиссии, контролирующие качество предоставляемого жилья. В рамках внедрения практики "бережливое правительство" планируется осуществлять постановку детей-сирот в очередь через многофункциональные центры.
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Вчера, 11:54РИА Недвижимость
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Глава Дагестана Владимир Васильев одобрил схему такой работы через МФЦ, назвав ее открытой и прозрачной. "Нельзя допускать, чтобы эти дети повзрослели, так и не получив положенное жилье. У нас огромная очередь, но мы должны понимать, что сироты, которые вправе получать жилье – должны его получить", - привели в пресс-службе его слова.
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Республика ДагестанЖильеОбщество
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