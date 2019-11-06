ЛНР обвинила националистов в организации схронов оружия в зоне разведения

ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские националисты организуют оружейные схроны на участке разведения сил у Золотого в Донбассе, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Украинские националисты организуют оружейные схроны на участке разведения сил у Золотого в Донбассе, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"Оставшиеся в населенном пункте Золотое украинские националисты под видом волонтеров организуют схроны с оружием на позициях, оставленных военнослужащими 72 бригады (ВС Украины - ред.)", - сказал Филипоненко.

По его мнению, не исключено, что радикалы планируют провести "ряд вооруженных провокаций в районе разведения с целью срыва мирных инициатив".

"Посещение позиций ВС Украины лицами не в военной форме отмечается в отчете миссии ОБСЕ. Призываем международных наблюдателей вмешаться в происходящее и оказать влияние на украинское руководство с целью сохранения достигнутого перемирия", - добавил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. Однако уже через время Донецк и Луганск заявили, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районах Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса.