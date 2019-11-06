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РИА Новости

ЛНР обвинила националистов в организации схронов оружия в зоне разведения

17:22 06.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
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Разведение сил в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские националисты организуют оружейные схроны на участке разведения сил у Золотого в Донбассе, заявил журналистам в среду офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Оставшиеся в населенном пункте Золотое украинские националисты под видом волонтеров организуют схроны с оружием на позициях, оставленных военнослужащими 72 бригады (ВС Украины - ред.)", - сказал Филипоненко.
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В ДНР опасаются диверсии украинских силовиков на фенольном заводе
По его мнению, не исключено, что радикалы планируют провести "ряд вооруженных провокаций в районе разведения с целью срыва мирных инициатив".
"Посещение позиций ВС Украины лицами не в военной форме отмечается в отчете миссии ОБСЕ. Призываем международных наблюдателей вмешаться в происходящее и оказать влияние на украинское руководство с целью сохранения достигнутого перемирия", - добавил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. Однако уже через время Донецк и Луганск заявили, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районах Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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Вчера, 14:44РИА Новости
ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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