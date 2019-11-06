Пресс-конференция к Международному дню недоношенного ребенка

Участники:
- директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий СУХИХ;
- директор Института неонатологии и педиатрии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Владимир ЗУБКОВ;
- директор Института акушерства Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Роман ШМАКОВ;
- заведующая 1-м акушерским отделением патологии беременности Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Кристина ГЛАДКОВА;
- заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии им. А.Г. Антонова Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Олег ИОНОВ;
- врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой и функциональной диагностики Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Кирилл КОСТЮКОВ.
В России ежегодно рождаются более ста тысяч недоношенных детей. Теперь удается обеспечивать высокое качество их жизни в будущем. Каковы основные причины преждевременного рождения? Что необходимо для выхаживания младенцев? Какое новейшее оборудование используется в российских медицинских центрах? При каких патологиях применяются методики внутриутробной хирургической коррекции? Каковы вес и возраст самого маленького выхоженного пациента?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий СУХИХ;
- директор Института неонатологии и педиатрии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Владимир ЗУБКОВ;
- директор Института акушерства Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Роман ШМАКОВ;
- заведующая 1-м акушерским отделением патологии беременности Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Кристина ГЛАДКОВА;
- заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии им. А.Г. Антонова Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Олег ИОНОВ;
- врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой и функциональной диагностики Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Кирилл КОСТЮКОВ.
В России ежегодно рождаются более ста тысяч недоношенных детей. Теперь удается обеспечивать высокое качество их жизни в будущем. Каковы основные причины преждевременного рождения? Что необходимо для выхаживания младенцев? Какое новейшее оборудование используется в российских медицинских центрах? При каких патологиях применяются методики внутриутробной хирургической коррекции? Каковы вес и возраст самого маленького выхоженного пациента?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/