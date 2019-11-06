Пресс-конференция к Международному дню недоношенного ребенка

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13 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню недоношенного ребенка, который отмечается 17 ноября.