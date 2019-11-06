В Белгородской области неизвестные расстреляли дворовую собаку из арбалета

БРЯНСК/ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Белгородская полиция начала проверку после того, как неизвестные, по словам местного жителя, убили собаку, предположительно, из арбалета, сообщила РИА Новости в среду представитель областного УМВД.
В одном из пабликов "ВКонтакте" появилась фотография собаки со стрелой, торчащей из окровавленной раны. Отмечалось, что неизвестные расстреляли дворового пса из арбалета.
Полиция подтвердила, что в понедельник в УМВД по Белгородскому району обратился житель поселка Новосадовый с сообщением о том, что на одной из улиц он нашел собаку со стрелой в лопатке.
"Он пояснил, что отвез ее в одну из ветклиник, но спасти животное не удалось, пришлось усыпить. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному происшествию", - сказала собеседница агентства.
Вид оружия, из которого стреляли по животному, и другие обстоятельства ЧП выясняются.