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РИА Новости

В Белгородской области неизвестные расстреляли дворовую собаку из арбалета

17:01 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
БРЯНСК/ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Белгородская полиция начала проверку после того, как неизвестные, по словам местного жителя, убили собаку, предположительно, из арбалета, сообщила РИА Новости в среду представитель областного УМВД.
В одном из пабликов "ВКонтакте" появилась фотография собаки со стрелой, торчащей из окровавленной раны. Отмечалось, что неизвестные расстреляли дворового пса из арбалета.
Полиция подтвердила, что в понедельник в УМВД по Белгородскому району обратился житель поселка Новосадовый с сообщением о том, что на одной из улиц он нашел собаку со стрелой в лопатке.
"Он пояснил, что отвез ее в одну из ветклиник, но спасти животное не удалось, пришлось усыпить. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному происшествию", - сказала собеседница агентства.
Вид оружия, из которого стреляли по животному, и другие обстоятельства ЧП выясняются.
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