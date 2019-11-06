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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх призвал срочно восстанавливать древние храмы-памятники

16:53 06.11.2019 (обновлено: 17:03 06.11.2019)
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© Фото : Алексей ХовановХрам святому великомученику Георгию Победоносцу
Храм святому великомученику Георгию Победоносцу
© Фото : Алексей Хованов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия превратится в "выжженную землю с точки зрения истории", если не будут восстановлены нуждающиеся в срочной реставрации деревенские храмы и другие древние памятники в стране, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на II съезде Общества русской словесности.
"Из истории мало чего осталось в виде памятников. Войны так прошлись по нашей земле, как ни по одной другой европейской стране не прокатились. Если летишь над ближним Подмосковьем и над прилегающими к Московской области районами, то невольно видишь заброшенные деревни. В них люди не живут, но что самое печальное - в этих деревнях стоит единственное, что связывает нас с прошлым, единственное, что является реальным памятником архитектуры и культуры, это деревенский храм. Если бы видели, в каком состоянии многие из этих храмов", - сказал патриарх.
По его словам, задачу реставрации памятников нужно рассматривать "как одну из первостепенных" и "употреблять энергичные усилия" по ее решению, а не откладывать "на какие-то последующие времена". Иначе, добавил патриарх, "у нас не останется и этих памятников, мы вообще превратимся в выжженную землю с точки зрения истории, мало что будет напоминать нам о нашем прошлом".
"Как мы хотим воспитывать национальное самосознание, как воспитывать связь времен в умах молодежи? Ведь нужно что-то показать и рассказать, а уже сейчас показывать почти нечего, а то, что стоит, находится в руинированном состоянии", - признал предстоятель Русской церкви.
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Он напомнил, что на сегодняшний день более 4 тысяч храмов нуждаются в срочном ремонте или, по крайней мере, в консервации, "с тем чтобы они не превратились в руины в ближайшие пять-семь лет".
Говоря о восстановлении древних памятников, патриарх также выразил удовлетворение набирающим обороты волонтерским движением. В частности, они привел в пример активную деятельность молодежного движения "Общее дело", представители которого на свои деньги отправляются в экспедиции в отдаленные регионы страны и восстанавливают храмы.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссиярелигияОбщество
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