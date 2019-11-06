В Нижегородской области проверили детдом, где якобы избили ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Органы опеки в ходе проверки детского дома в городе Балахне не нашли подтверждения информации о том, что старший воспитанник якобы избил ребенка при попустительстве воспитателя, сообщили РИА Новости в министерстве образования Органы опеки в ходе проверки детского дома в городе Балахне не нашли подтверждения информации о том, что старший воспитанник якобы избил ребенка при попустительстве воспитателя, сообщили РИА Новости в министерстве образования Нижегородской области

Информация о том, что девятилетний мальчик был избит в детдоме в Балахне на глазах у воспитателя, была опубликована в нижегородском паблике в социальной сети "ВКонтакте". По словам анонимного автора сообщения, старший воспитанник ударил лбом об стену ребенка, в итоге тот был госпитализирован с сотрясением мозга.

"Оперативные проверки по опубликованной в социальной сети информации провели органы опеки Балахнинского района и министерство образования региона. Из общения с детьми, воспитателями, руководителем учреждения приведенные факты не нашли своего подтверждения", - сообщили агентству в региональном минобразования.

Там уточнили, что мальчик действительно был госпитализирован 28 октября в больницу Балахнинского района, однако с другим диагнозом.

Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова также заявила РИА Новости, что "описанная в соцсетях ситуация не нашла подтверждения". Она также рассказала, что мальчика и его сестру планируют усыновить в ближайшее время.