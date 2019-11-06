Астрономическая обсерватория появится в музее истории космонавтики в Калуге

КАЛУГА, 6 ноя – РИА Новости. Астрономическая обсерватория, доступная для людей с ограниченными возможностями, появится в музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Астрономическая обсерватория, доступная для людей с ограниченными возможностями, появится в музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге после того, как завершится строительство второй очереди, сообщило правительство региона в среду.

Уточняется, что сейчас в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в Калуге продолжается строительство второй очереди музея. Финансирование работ ведется за счет средств федерального бюджета. В среду губернатор области Анатолий Артамонов и заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин посетили строительную площадку.

Директор учреждения Наталья Абакумова рассказала гостям, что составной частью второй очереди музея истории космонавтики станет астрономическая обсерватория, которая позволит наблюдать и исследовать объекты околоземного пространства и дальнего космоса.

"Для нас принципиально важна эта составляющая проекта. Это будет совершенно новое качество работы музея. Калужане же получат редкую возможность наблюдать за планетами и спутниками. Обсерватория рассчитана на 25-30 экскурсантов. Отличительная особенность научного учреждения в том, что его смогут посещать люди с ограниченными возможностями", - отметила Абакумова, слова которой приводятся в сообщении.

По данным властей, общая площадь второй очереди музея истории космонавтики составит около 12,5 тысячи квадратных метров. Это почти в четыре раза больше площади существующего. По проекту трехэтажное здание высотой 20,5 метра встроено в склон береговой линии и выходит наклонной стеклянной плоскостью главного фасада в сторону Яченского водохранилища.

"В объемно-планировочном решении использовано пространство атриума – большого открытого пространства внутри строения высотой в несколько этажей с прозрачной крышей. Кровля будет эксплуатируемая, и на ней расположится купол солнечной обсерватории, площадки солнечных батарей, зенитные фонари для освещения помещений верхнего уровня, а также благоустроенная территория для посетителей", - информируют власти.