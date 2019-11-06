В Венгрии назвали важным решение "Росатома" обсудить экологию АЭС "Пакш-2"

ПЕЧ (Венгрия), 6 ноя - РИА Новости. Решение российской госкорпорации Решение российской госкорпорации "Росатом" провести в Венгрии форум "АтомЭко", на котором обсуждаются экологические аспекты проекта строительства АЭС "Пакш-2" , - это очень важный шаг, который поможет вести доверительный диалог с населением района, где расположатся новые атомные блоки, считают высокопоставленные венгерские чиновники.

Общественный форум-диалог "АтомЭко" под эгидой "Росатома" открылся в среду в венгерском городе Печ, рядом с которым расположена единственная в стране АЭС "Пакш", и где будут построены новые атомные энергоблоки (АЭС "Пакш-2").

Выступивший на открытии форума мэр Печа Аттила Петерффи отметил, что "АтомЭко" призван показать, что проект АЭС "Пакш-2" "соответствует критериям ответственного руководства". По его словам, такие ответственные шаги, как решение о сооружении новой атомной станции, "можно принимать только в результате диалога и донесения всей информации до населения". "Поэтому решение "Росатома" вынести эти вопросы на всеобщее обсуждение мы считаем очень важным", - подчеркнул Петерффи.

"Наша задача - обсудить взаимодействие и коммуникации в достижении целей, связанных с охраной окружающей среды, поддерживать уравновешенный диалог с муниципалитетами, экологическими и общественными организациями, развивать культурные связи", - в свою очередь сказал министр без портфеля, ответственный за реализацию проекта АЭС "Пакш-2" Янош Шули. "Мы информируем население обо всем, что происходит на АЭС "Пакш", и планируем продолжать это делать при строительстве пятого и шестого блоков", - добавил он.

В Венгрии около половины электроэнергии производит АЭС "Пакш", и это позволяет в значительной степени снижать выбросы углекислого газа, отметила заместитель госсекретаря министерства технологий и инноваций Венгрии Андреа Беатрикс Кадар. "В нашей стране средний объем выбросов СО2 составляет 6,6 тонны на человека, при том что требования Евросоюза устанавливают это объем на уровне 8 тонн. Именно АЭС позволяет нам достигнуть целей в области охраны окружающей среды", - подчеркнула она.

По словам Кадар, использование атомной энергии позитивно влияет на конкурентоспособность страны и благосостояние народа. "Обращение с радиоактивными отходами, ядерная и радиационная безопасность имеют международное значение, поэтому я считаю, что для всех заинтересованных сторон необходимо сделать прозрачными все этапы принятия решений и вести диалог с обществом. Очень важно, что у нас есть опыт благотворного и эффективного сотрудничества между Венгрией и Россией", - добавила она.

АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками ВВЭР-1200 установленной электрической мощностью 1200 МВт. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II Nuclear Power Plant. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.