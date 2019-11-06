Германия не видит условий для участия в восстановлении Сирии, заявил Маас

"Мы в настоящее время не видим условий для участия в восстановлении (Сирии). На нас оказывает давление Россия с тем, чтобы мы приняли участие в восстановлении Сирии, и мы на международном уровне, в том числе в рамках "малой группы по Сирии", то есть с Францией, Великобританией и США договорились о том, что вопрос о помощи в восстановлении для нас станет приемлемым только в том случае, если политический процесс принесет результаты. Сейчас этого не происходит, но мы поддерживаем политический процесс, мы участвуем в нем, поддерживаем (спецпредставителя ООН) Гейра Педерсена логистически и финансово для проведения конференций в Женеве", - сказал Маас.