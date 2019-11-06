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РИА Новости
Война в Сирии

Германия не видит условий для участия в восстановлении Сирии, заявил Маас

16:18 06.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 6 ноя – РИА Новости. Германия не видит пока условий для участия в восстановлении Сирии, заявил, выступая в бундестаге, глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы в настоящее время не видим условий для участия в восстановлении (Сирии). На нас оказывает давление Россия с тем, чтобы мы приняли участие в восстановлении Сирии, и мы на международном уровне, в том числе в рамках "малой группы по Сирии", то есть с Францией, Великобританией и США договорились о том, что вопрос о помощи в восстановлении для нас станет приемлемым только в том случае, если политический процесс принесет результаты. Сейчас этого не происходит, но мы поддерживаем политический процесс, мы участвуем в нем, поддерживаем (спецпредставителя ООН) Гейра Педерсена логистически и финансово для проведения конференций в Женеве", - сказал Маас.
Он добавил, что Германия также готова работать "с отдельными членами астанинской группы", он привел пример встречи на высшем уровне между лидерами ФРГ, Франции, Турции и России. Однако "выделение средств на восстановление Сирии пока невозможно", заявил министр.
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