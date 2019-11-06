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РИА Новости

В Париже продолжают расследование дела об избиении журналистки РИА Новости

16:17 06.11.2019 (обновлено: 16:18 06.11.2019)
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСтолкновение полицейских и участников уличных беспорядков в Париже
Столкновение полицейских и участников уличных беспорядков в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Следователи Генеральной инспекции национальной полиции Франции (IGPN) вопреки обещаниям не смогли к ноябрю назвать дату, когда следственному судье будет передано дело о нападении сотрудника полиции на журналистку РИА Новости в ходе первомайской манифестации в Париже, дата начала судопроизводства по-прежнему неизвестна.
Журналистка, работавшая на беспорядках, сопровождавших первомайскую манифестацию во французской столице, получила удары дубинкой по голове и руке от полиции. Несмотря на то, что на руке корреспондента РИА Новости была повязка с надписью "Пресса", а на каске - наклейка с аналогичным текстом, полиция все равно стала её бить, нанося удары по голове и по руке. Врачи госпиталя, куда она сразу же обратилась, диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы.
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"Снова разговаривала со следователем. Она сказала, что продолжает брать показания у полицейских, работавших непосредственно там, где я получила травмы. Пообещала сообщить о решении парижского прокурора по делу", - сказала Иванова.
Она напомнила, что в начале сентября следователь говорила, что к ноябрю уже может стать понятно, когда дело передадут следственному судье, который принимает решение о начале судопроизводства.
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"Сейчас, спустя полгода с происшествия, следователь прислала скриншот из видеозаписи моих коллег, куда попал момент применения полицией силы. Она попросила подтвердить, что на записи действительно я - якобы, возникли сомнения в цвете рюкзака. Саму запись мы передали следователю несколько месяцев назад - вскоре после того, как получили ее, да и подробные характеристики одежды, которая была на мне в тот день, включая цвет рюкзака, я давала 2 мая, во время опроса при подаче жалобы", - отметила журналист РИА Новости.
В МИД РФ ранее назвали недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей и призвали французские власти провести тщательное расследование этого инцидента.
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