Путин призвал укреплять дисциплину и моральный дух в армии

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Необходимо повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что за этот год количество учений выросло на четверть. Важно и дальше повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках, в этом залог боеспособности Вооруженных сил", - сказал Путин.
В среду президент встречается с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.