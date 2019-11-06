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РИА Новости

Путин призвал укреплять дисциплину и моральный дух в армии

14:30 06.11.2019 (обновлено: 16:32 06.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Необходимо повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что за этот год количество учений выросло на четверть. Важно и дальше повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках, в этом залог боеспособности Вооруженных сил", - сказал Путин.
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В среду президент встречается с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
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