Росатом применит на АЭС "Пакш-2" опыт сооружения передовых атомных блоков

ПАКШ (Венгрия), 6 ноя - РИА Новости. Технологические решения, примененные при строительстве новых передовых атомных блоков на Нововоронежской АЭС-2 в России, и получившие высокую оценку международных специалистов, будут использованы при сооружении АЭС "Пакш-2" в Венгрии, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В минувшую пятницу концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) сообщил о вводе в промышленную эксплуатацию блока №2 Нововоронежской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-1200 поколения "3+", отвечающим самым современным стандартам экономической эффективности и безопасности. Энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 также с реактором ВВЭР-1200 был введен в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года.

Новый блок Нововоронежской станции содержит все рекомендованные МАГАТЭ элементы защиты", - отметил Лихачев. "Образно говоря, новый блок - это двоюродный старший брат будущей станции на Пакше. Алексей Лихачев генеральный директор госкорпорации "Росатом" генеральный директор госкорпорации "Росатом"

По словам Лихачева, у "Пакша-2" есть и "старший родной брат" - действующий первый блок Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200, по проекту которого будут возведены и новые атомные энергоблоки в Венгрии. "Но целый ряд решений, которые мы апробировали в Нововоронеже, и получили высокую оценку международных контролирующих организаций, будет применен и на станции "Пакш-2", - добавил Лихачев. Полностью проект Нововоронежской АЭС-2 будет использован при строительстве с участием России АЭС в Узбекистане, отметил глава Росатома.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками ВВЭР-1200 установленной электрической мощностью 1200 МВт. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II Nuclear Power Plant. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.