В Чувашии завели дело на московского шамана за контрабанду наркотиков

"В ходе оперативно-розыскных и следственных действий было установлено место жительства настоящего заказчика в Москве. Выяснилось, что организатор является шаманом и проводит перуанские обряды "аяхуаски" с использованием наркотических средств. В отношении шамана возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств), которое предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", - говорится в сообщении ведомства.