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РИА Новости

В Чувашии завели дело на московского шамана за контрабанду наркотиков

15:46 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на шамана из Москвы, который занимался контрабандой наркотиков из Перу через Чувашию, сообщает Приволжское таможенное управление.
По данным следствия, в сентябре 2019 года житель Москвы заказал через интернет посылку из Республики Перу. Международное почтовое отправление он оформил на паспорт умершего уроженца Грузии, а в качестве адреса указал нежилой дом в одной из деревень Чувашии. Для получения посылки злоумышленник использовал своего земляка, который был остановлен сразу после ее получения. В посылке находились наркотики общей массой 1,4 килограмма.
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"В ходе оперативно-розыскных и следственных действий было установлено место жительства настоящего заказчика в Москве. Выяснилось, что организатор является шаманом и проводит перуанские обряды "аяхуаски" с использованием наркотических средств. В отношении шамана возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств), которое предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", - говорится в сообщении ведомства.
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