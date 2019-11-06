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РИА Новости

В Пакистане за год зафиксировали более 44 тысяч случаев лихорадки денге

15:44 06.11.2019
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 44 тысяч случаев заражения лихорадкой денге было зафиксировано в Пакистане за текущий год, что составило абсолютный рекорд для страны, сообщает газета Dawn.
По данным издания, 66 случаев заражения привели к летальному исходу.
Больше всего заболевших зарегистрировано в столице страны Исламабаде - более 12,4 тысячи. В провинции Синд сообщается о 10 142 заразившихся, в Пенджабе – о 9 260 случаях заражения.
Как отмечает газета, несмотря на рекордное количество заразившихся, наблюдается положительная динамика в снижении количества летальных исходов. Для сравнения, в 2011 году из 27 тысяч случаев заражения было зафиксировано 370 смертей.
По данным Всемирной организации здравоохранения, денге переносится при укусах комаров, инфицированных каким-либо одним из четырех вирусов денге.
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Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.
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