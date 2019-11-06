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РИА Новости

В Багдаде при разгоне демонстраций пострадали более 20 человек

15:42 06.11.2019 (обновлено: 15:45 06.11.2019)
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© REUTERS / Thaier Al-SudaniАкция протеста в Багдаде
Акция протеста в Багдаде
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
ДАМАСК, 6 ноя – РИА Новости. Более 20 человек пострадали в столице Ирака Багдаде в результате применения слезоточивого газа при разгоне антиправительственных демонстраций в среду, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности.
"В ходе разгона демонстраций в районе мостов Джиср аль-Ахрар и Джиср аш-Шухада в центре Багдада от удушья пострадали 25 человек", - заявил источник.
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Силовики применили слезоточивый газ для разгона протестующих, уточнил он.
В ходе другого инцидента в иракской столице два человека погибли, еще один пострадал после того, как сотрудники служб безопасности открыли огонь в воздух для разгона протестующих около здания иракского Центробанка, передает агентство Shafaq со ссылкой на данные очевидцев.
"Мужчина и женщина - сотрудники Центробанка - были убиты, когда сотрудники служб безопасности открыли огонь в воздух в попытке разогнать протестующих", - сообщило агентство.
Еще один банковский служащий получил ранения. Службы безопасности страны пока не комментируют инцидент, уточняет агентство.
Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
По данным al-Sumaria, по всему Ираку, за исключением автономного региона Иракский Курдистан, со вторника отключен интернет. При этом во вторник власти Багдада отменили введенный ранее комендантский час.
Ранее сообщалось, что только между 25 и 30 октября число погибших в результате протестов в Ираке составило 100 человек, пострадали 5,5 тысячи человек.
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