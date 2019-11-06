В Багдаде при разгоне демонстраций пострадали более 20 человек

ДАМАСК, 6 ноя – РИА Новости. Более 20 человек пострадали в столице Ирака Более 20 человек пострадали в столице Ирака Багдаде в результате применения слезоточивого газа при разгоне антиправительственных демонстраций в среду, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности.

"В ходе разгона демонстраций в районе мостов Джиср аль-Ахрар и Джиср аш-Шухада в центре Багдада от удушья пострадали 25 человек", - заявил источник.

Силовики применили слезоточивый газ для разгона протестующих, уточнил он.

В ходе другого инцидента в иракской столице два человека погибли, еще один пострадал после того, как сотрудники служб безопасности открыли огонь в воздух для разгона протестующих около здания иракского Центробанка, передает агентство Shafaq со ссылкой на данные очевидцев.

"Мужчина и женщина - сотрудники Центробанка - были убиты, когда сотрудники служб безопасности открыли огонь в воздух в попытке разогнать протестующих", - сообщило агентство.

Еще один банковский служащий получил ранения. Службы безопасности страны пока не комментируют инцидент, уточняет агентство.

Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.

По данным al-Sumaria, по всему Ираку, за исключением автономного региона Иракский Курдистан, со вторника отключен интернет. При этом во вторник власти Багдада отменили введенный ранее комендантский час.