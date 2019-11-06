Суд прекратил последний спор "Русала" и "Юнипро" вокруг Березовской ГРЭС

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд в среду прекратил производство по иску ПАО " Девятый арбитражный апелляционный суд в среду прекратил производство по иску ПАО " Русал - Саяногорский алюминиевый завод " к энергетической компании "Юнипро", владеющей Березовской ГРЭС, о расторжении договора и взыскании с нее более 91 миллиона рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Апелляционный суд должен был рассматривать жалобу "Юнипро" на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего иск, но на заседании истец отказался от исковых требований и попросил прекратить дело.

Это последний, четвертый, прекращенный судами спор между структурами "Русала" и Юнипро" вокруг аварии на Березовской ГРЭС. До этого от аналогичных исков к владельцу электростанции отказались Братский алюминиевый завод "Русала" (сумма иска – более 174 миллионов рублей), Новокузнецкий алюминиевый завод "Русала" (24 миллиона рублей) и компания "Русал Энерго" (96 миллионов рублей).

Ранее стороны неоднократно сообщали в суде, что ведут переговоры о мирном урегулировании споров. Условия урегулирования пока не раскрывались.

В своем иске "Русал Саяногорск" просил суд расторгнуть договор о предоставлении мощности (ДПМ) от 31 декабря 2010 года и взыскать с "Юнипро" неосновательное обогащение по этому договору. А именно, вернуть оплату по ДПМ в период с 1 февраля 2016 года, когда на третьем энергоблоке ГРЭС произошла крупная авария, по октябрь 2016 года, когда официально было признано, что генерируемая на нем мощность равна нулю.

ДПМ, гарантирующие инвесторам возврат инвестиций на строительство новых мощностей для выработки электроэнергии, в соответствии с российским законодательством обязаны заключать все потребители оптового рынка, в том числе "Русал". Поставка мощности с нового блока Березовкой ГРЭС шла всего несколько месяцев после его ввода в октябре 2015 года. В феврале 2016 года блок получил повреждения при пожаре и был остановлен.