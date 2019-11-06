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РИА Новости
Теплоснабжение

Суд прекратил последний спор "Русала" и "Юнипро" вокруг Березовской ГРЭС

15:34 06.11.2019 (обновлено: 15:35 06.11.2019)
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд в среду прекратил производство по иску ПАО "Русал - Саяногорский алюминиевый завод" к энергетической компании "Юнипро", владеющей Березовской ГРЭС, о расторжении договора и взыскании с нее более 91 миллиона рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Апелляционный суд должен был рассматривать жалобу "Юнипро" на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего иск, но на заседании истец отказался от исковых требований и попросил прекратить дело.
Это последний, четвертый, прекращенный судами спор между структурами "Русала" и Юнипро" вокруг аварии на Березовской ГРЭС. До этого от аналогичных исков к владельцу электростанции отказались Братский алюминиевый завод "Русала" (сумма иска – более 174 миллионов рублей), Новокузнецкий алюминиевый завод "Русала" (24 миллиона рублей) и компания "Русал Энерго" (96 миллионов рублей).
Ранее стороны неоднократно сообщали в суде, что ведут переговоры о мирном урегулировании споров. Условия урегулирования пока не раскрывались.
В своем иске "Русал Саяногорск" просил суд расторгнуть договор о предоставлении мощности (ДПМ) от 31 декабря 2010 года и взыскать с "Юнипро" неосновательное обогащение по этому договору. А именно, вернуть оплату по ДПМ в период с 1 февраля 2016 года, когда на третьем энергоблоке ГРЭС произошла крупная авария, по октябрь 2016 года, когда официально было признано, что генерируемая на нем мощность равна нулю.
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ДПМ, гарантирующие инвесторам возврат инвестиций на строительство новых мощностей для выработки электроэнергии, в соответствии с российским законодательством обязаны заключать все потребители оптового рынка, в том числе "Русал". Поставка мощности с нового блока Березовкой ГРЭС шла всего несколько месяцев после его ввода в октябре 2015 года. В феврале 2016 года блок получил повреждения при пожаре и был остановлен.
В конце декабря 2018 года - начале января 2019 года четыре компании "Русала" подали иски в арбитражный суд Москвы на общую сумму 385 миллионов рублей. Все они связаны с вынужденной приостановкой поставки мощности после аварии на Березовской ГРЭС.
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