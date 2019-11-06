СГК оценил переход на закрытые системы теплоснабжения в 20 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) оценивает свои затраты на переход на закрытую схему теплоснабжения в размере 20 миллиардов рублей без учета НДС, сообщили РИА Новости в компании.

"Всего по компании только на переоборудование систем теплоснабжения ожидаемые расходы – около 20 миллиардов рублей без НДС", - говорится в сообщении.

По закону "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года в России нельзя использовать централизованные открытые системы для горячего водоснабжения. При открытой схеме горячая вода подается из системы теплоснабжения. Закрытая система ГВС предполагает наличие оборудования для подогрева холодной воды, а система теплоснабжения работает в этом случае автономно. Минэнерго РФ фиксирует "низкие темпы в закрытии открытых систем горячего водоснабжения".

СГК отмечает, что более значительные расходы будут в системах холодного водоснабжения у водоканалов, поскольку та горячая вода, которая сейчас поступает потребителю из систем энергокомпании, после перехода на закрытые системы должна будет пойти из систем холодного водоснабжения, диаметры трубопроводов в которых выбирались без учета такого расхода воды. "Таким образом, потребуется еще и масштабная реконструкция систем холодного водоснабжения. По экспертным оценкам, соотношение затрат теплоснабжающих и водоснабжающих организаций может оцениваться как 1 к 3", - подчеркивают в компании.