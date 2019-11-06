Сейчас лучшее время для принятия проекта по либерализации ОСАГО, считает ЦБ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ситуация на рынке Ситуация на рынке ОСАГО в России сейчас создает благоприятную почву, чтобы продолжить реформу и принять новый законопроект, направленный на либерализацию "автогражданки" и более справедливое тарифообразование, сказал зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе круглого стола в среду.

Ранее Госдума отложила рассмотрение законопроекта из-за опасений роста тарифов. В частности, обеспокоенность законодателей вызвала инициатива об отмене территориального коэффициента и о повышении с 500 тысяч до 2 миллионов рублей предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего.

Как отметил Чистюхин, коэффициенты мощности и территории действительно очень тарифоемкие - влияние первого на тариф может достигать 30%, второго - 40%. Отсюда возникают два возможных подхода к дальнейшей реформе: не менять суть тарификации и изменять что-то внутри существующей системы, либо пойти на более заметные, резкие шаги. Такие шаги позволят убрать "уравниловку" между разными потребителями, которая создается существующими коэффициентами, но и заметно повлияют на тариф для отдельных категорий граждан.

"Мне кажется, что лучшего времени, чем сейчас, найти очень сложно. Мы почти год живем в очень стабильной ситуации с резким уменьшением проблем на рынке ОСАГО. У нас об этом говорит сам тариф, который с начала года на легковые автомобили был снижен без учета инфляции на 3,7%", - отметил зампред.

Вдобавок к этому Чистюхин привел данные от службы по защите прав потребителей: жалобы по итогам 9 месяцев 2019 года в целом на страхование снизились на 37% по сравнению с прошлым годом, а на ОСАГО в частности - на 40%. Это значит, что жалуются меньше 0,1% всех приобретателей полисов ОСАГО. Причем половина этих жалоб связана с коэффициентом бонус-малус (КБМ), который в текущий этап реформы не входит.

"В тех условиях, когда тариф стабильный, когда работает конкуренция, а конкуренция существенным образом запущена, то снижение тарифа, которое мы видим в этом году, это ровно эффект конкурентных сражений страховых компаний. Соответственно, это очень правильное время для того, чтобы законопроект принимать", - добавил Чистюхин.

При этом он напомнил, что рассматривается вариант, при котором отмена территориального коэффициента действительно может быть отнесена на более позднее время.