Москвича будут судить за кражу картин и иконы на девять миллионов рублей

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении жителя столицы, укравшего у дяди картины известных художников и икону общей стоимостью более 9 миллионов рублей, сообщает в среду Генпрокуратура РФ.
По версии следствия, 22-летний житель Москвы, получив ключи от квартиры своего дяди, похитил картины и икону, принадлежавшие родственнику.
25 сентября, 17:11Радио SputnikПохититель картины Куинджи подаст апелляцию на приговор
Согласно экспертизе, общая стоимость похищенного превысила 9 миллионов рублей.
Злоумышленнику было предъявлено обвинение в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере
"Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Украденное имущество возвращено потерпевшему", - говорится в сообщении.