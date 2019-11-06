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РИА Новости

Москвича будут судить за кражу картин и иконы на девять миллионов рублей

15:24 06.11.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении жителя столицы, укравшего у дяди картины известных художников и икону общей стоимостью более 9 миллионов рублей, сообщает в среду Генпрокуратура РФ.
По версии следствия, 22-летний житель Москвы, получив ключи от квартиры своего дяди, похитил картины и икону, принадлежавшие родственнику.
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи, в Замоскворецком суде города Москвы. 22 июля 2019
25 сентября, 17:11Радио Sputnik
Похититель картины Куинджи подаст апелляцию на приговор
Согласно экспертизе, общая стоимость похищенного превысила 9 миллионов рублей.
Злоумышленнику было предъявлено обвинение в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере
"Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Украденное имущество возвращено потерпевшему", - говорится в сообщении.
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