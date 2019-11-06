Москвича будут судить за кражу картин и иконы на девять миллионов рублей

По версии следствия, 22-летний житель Москвы, получив ключи от квартиры своего дяди, похитил картины и икону, принадлежавшие родственнику.

Злоумышленнику было предъявлено обвинение в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере