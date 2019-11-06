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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китайские производители демонстрируют передовые технологии на CIIE-2019

15:24 06.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Вторая Китайская международная выставка импортных товаров China International Import Expo (CIIE-2019), на которой собрались представители из 155 стран и регионов, а также 26 международных организаций, открылась 5 ноября в Шанхае. При этом 24 страны впервые принимают участие в выставке. Китай также продемонстрировал мировому сообществу свои научно-технические достижения.
Как сообщает издание "Вэньхуэйбао", наибольшее внимание посетителей привлекла виртуальная интегрированная платформа с электрическим самолетом будущего производства Китайской компании гражданского авиастроения, расположенная у главного входа в павильон Китая. Кроме того, на выставочной площадке демонстрируются пассажирские самолеты китайского производства C919, ARJ21. В павильоне установили кабину пилота одноместного самолета, где посетители могут устроить тест-драйв.
На выставке также представлен китайский обитаемый подводный аппарат "Шэньхай Юншихао" - второй такой аппарат после китайского "Цзяолун", что является знаменательной вехой в развитии производства глубоководного оборудования в стране. "Шэньхай Юншихао" может достигать глубины в 4350 метров, что делает его конкурентоспособным по сравнению с передовыми подводными аппаратами других стран.
"Вэньхуэйбао" сообщает, что рядом с аппаратом "Шэньхай Юншихао" демонстрируется радиотелескоп с диаметром апертуры 500 метров. Радиотелескоп известен как "Небесный глаз Китая". Его концепция была представлена астрономом Жэнь Дунъюй в 1994 году, а разработка завершилась спустя 22 года. Радиотелескоп обладает самой большой и чувствительной апертурой в мире, его комплексные характеристики превосходят характеристики знаменитого радиотелескопа "Аресибо" в 10 раз.
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