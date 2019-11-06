Число посетителей зоны взаимной торговли в Маньчжурии выросло в 3,5 раза

По состоянию на 3 ноября Китайско-российскую зону взаимной торговли в городе Маньчжурия впервые посетило более 200 тысяч человек и 15 тысяч транспортных средств. Эти показатели увеличились в 3,5 раза и 2,3 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китайско-российская зона взаимной торговли в Маньчжурии является трансграничной зоной развития на национальном уровне, утвержденной Госсоветом Китая в 1992 году. В 2016 году эта зона взаимной торговли была включена в список объектов для проведения ключевых реформ муниципального правительства Маньчжурии и стала приятным местом для проведения досуга – шоппинга китайских и иностранных туристов.

Сообщается, что основной функцией зоны взаимной торговли является интеграция приграничной торговли, туризма, магазинов, ресторанов и других заведений индустрии развлечений. Туристические автобусы могут заезжать в зону взаимной торговли по "специальному коридору". Жители приграничных районов могут пользоваться преимуществами беспошлинной торговли, если они вывозят бытовые товары из зоны взаимной торговли на сумму менее чем 8 тысяч юаней на человека в день.