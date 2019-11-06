Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T15:05Z
https://ria.ru/20191106/1560637147.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/112101/42/1121014258_0:160:3075:1890_1036x0_80_0_0_670d24126ba6e7952a63cf789f77268f.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Число посетителей зоны взаимной торговли в Маньчжурии выросло в 3,5 раза

15:05 06.11.2019
41
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует на мобильный телефон на набережной в Маньчжурии
Мужчина фотографирует на мобильный телефон на набережной в Маньчжурии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". По состоянию на 3 ноября Китайско-российскую зону взаимной торговли в городе Маньчжурия впервые посетило более 200 тысяч человек и 15 тысяч транспортных средств. Эти показатели увеличились в 3,5 раза и 2,3 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Китайско-российская зона взаимной торговли в Маньчжурии является трансграничной зоной развития на национальном уровне, утвержденной Госсоветом Китая в 1992 году. В 2016 году эта зона взаимной торговли была включена в список объектов для проведения ключевых реформ муниципального правительства Маньчжурии и стала приятным местом для проведения досуга – шоппинга китайских и иностранных туристов.
Сообщается, что основной функцией зоны взаимной торговли является интеграция приграничной торговли, туризма, магазинов, ресторанов и других заведений индустрии развлечений. Туристические автобусы могут заезжать в зону взаимной торговли по "специальному коридору". Жители приграничных районов могут пользоваться преимуществами беспошлинной торговли, если они вывозят бытовые товары из зоны взаимной торговли на сумму менее чем 8 тысяч юаней на человека в день.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеВ мире
Рекомендуем
Порт-Саид
Освоение российской промзоны в Египте начнется в ближайшие два года
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время встречи
Лавров сообщил о работе комиссии по сотрудничеству России и Греции
Вид на Шанхай
На министерской встрече ВТО в КНР достигнут консенсус по ряду вопросов
Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев
Минпромторг: Россия выигрывает от расширения открытости экономики Китая
Соборная площадь в Омске
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана открылся в Омске
Атомная электростанция Пакш в Венгрии
В Венгрии назвали важным решение "Росатома" обсудить экологию АЭС "Пакш-2"
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с Токаевым на форуме в Омске
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородская компания откроет производство в Малайзии
Вид на Шанхай
Первые леди Китая и Франции посетили среднюю школу в Шанхае
Добыча урановой руды
"Росатом" начал разведку нового месторождения урана в Курганской области
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
Вид на здание Министерства иностранных дел
В МИД рассказали о возможной пользе от режима свободной торговли с Сербией
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд
Компании из США готовы инвестировать в "Восточный коридор" в Таиланде
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Власти Ленобласти заинтересованы в развитии сотрудничества с Турцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан выразил России протест из-за визита главы МИД непризнанной НКР
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
17:36В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву
Лента новостейМолния