Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

Второе место занял хит Уитни Хьюстон из фильма "Телохранитель" I Will Always Love You (1992 год), третье — песня Africa (1982 год) рок-группы Toto.

В список лучших треков также попали: Someone Like You певицы Адель, Hallelujah в исполнении Джеффа Бакли, оскароносный хит Селин Дион My Heart Will Go On, Losing My Religion рок-группы R.E.M., который в 1992 году получил две премии "Грэмми", Dancing Queen группы ABBA.