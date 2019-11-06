Суд оштрафовал правозащитное общество "Мемориал" на 300 тысяч рублей

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей международное правозащитное общество "Мемориал" за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд оштрафовал МОО "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" на 300 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
"Мемориал" признали виновным в издании или распространении материалов без указания о том, что они распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента (часть 2 статьи 19.34. КоАП РФ). Ранее общество уже штрафовали по этой статье, судом также зарегистрировано ещё как минимум два административных протокола в отношении НКО.
Международное правозащитное общество "Мемориал" - неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Признана иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.