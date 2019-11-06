Суд оштрафовал правозащитное общество "Мемориал" на 300 тысяч рублей

"Мемориал" признали виновным в издании или распространении материалов без указания о том, что они распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента (часть 2 статьи 19.34. КоАП РФ). Ранее общество уже штрафовали по этой статье, судом также зарегистрировано ещё как минимум два административных протокола в отношении НКО.