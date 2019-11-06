СК проверит данные об издевательстве над заключенным в Красноярске

В ГУФСИН по Красноярскому краю РИА Новости рассказали, что по размещенным видеоматериалам начата служебная проверка.

"В настоящее время устанавливаются личности участников конфликта, изображенных на видео, запрашиваются объяснения и собирается характеризующий материал. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СК по региону.