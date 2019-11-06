СК проверит данные об издевательстве над заключенным в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку информации, что сотрудник колонии в Красноярске унизил и издевался над заключенным, сообщает региональное ГСУ СК.
Ранее красноярский новостной портал НГС разместил информацию и видео, на котором сотрудник исправительной колонии-17 Красноярска с ругательствами отправляет осужденного на уборку территории. Согласно видео, осужденный отказывается выполнить указание, тогда сотрудник колонии хватает его и опускает головой в унитаз.
В ГУФСИН по Красноярскому краю РИА Новости рассказали, что по размещенным видеоматериалам начата служебная проверка.
"В настоящее время устанавливаются личности участников конфликта, изображенных на видео, запрашиваются объяснения и собирается характеризующий материал. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СК по региону.