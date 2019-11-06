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РИА Новости

Ситуация в церковном мире не повлияет на отношения с Грецией, заявил Лавров

14:33 06.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сложная ситуация в церковном мире не отразится на намерении Москвы развивать отношения с Афинами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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"Что касается влияния этой ситуации в церковном мире на межправительственные отношения, на межгосударственные отношения между Москвой и Афинами, то у нас нет никакого желания искусственно создавать проблемы и препятствия для развития нашего сотрудничества во всех областях на взаимовыгодной основе", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Ситуация вокруг УПЦНикос ДендиасСергей ЛавровМИД РФРусская православная церковьГрецияРоссияВ мире
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