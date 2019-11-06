Ситуация в церковном мире не повлияет на отношения с Грецией, заявил Лавров

"Что касается влияния этой ситуации в церковном мире на межправительственные отношения, на межгосударственные отношения между Москвой и Афинами, то у нас нет никакого желания искусственно создавать проблемы и препятствия для развития нашего сотрудничества во всех областях на взаимовыгодной основе", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.