Центр мониторинга СЖР выявил более 300 случаев нарушения прав журналистов

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Более трехсот случаев нарушения прав журналистов зафиксировал Союз журналистов России после запуска центра специализированного мониторинга в мае 2019 года, большинство связаны с задержаниями, сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.
"Самое главное – защита наших коллег. Для этого СЖР на базе того, что делали наши коллеги из Фонда защиты гласности, запустил отдельный проект по созданию собственной информационной базы по нарушению прав журналистов как в стране, так и за рубежом. И эту базу мы координируем с СПЧ. 318 разнообразных инцидентов нарушения прав журналистов были зафиксированы. Самыми массовыми нарушениями стали задержания журналистов, это можно отнести к воспрепятствованию профессиональной деятельности", - рассказал Соловьев на Конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".
Он добавил, что с самого начала СЖР мониторил все, что происходит на митингах, а также издавал памятки с подробным описанием прав и обязанностей журналистов на подобных несанкционированных акциях.
По его словам, журналист должен понимать, что если он идет как представитель СМИ, он защищен законом.
Центр мониторинга нарушений прав журналистов был запущен в тестовом режиме в мае 2019 года СЖР совместно с СПЧ. В создаваемую единую базу вносятся все случаи нарушения профессиональных прав специалистов медиа, на которые оперативно реагирует СЖР, стремясь решить спорные вопросы.
ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация. Она объединяет 57 стран, большинство из которых расположены в Европе, но в организацию также входят США, Канада, некоторые азиатские государства. Основные цели ОБСЕ подразделяются на три "корзины": военно-политическая, экономическая и правочеловеческая, включающая развитие демократических институтов и наблюдение за выборами.