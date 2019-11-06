Центр мониторинга СЖР выявил более 300 случаев нарушения прав журналистов

"Самое главное – защита наших коллег. Для этого СЖР на базе того, что делали наши коллеги из Фонда защиты гласности, запустил отдельный проект по созданию собственной информационной базы по нарушению прав журналистов как в стране, так и за рубежом. И эту базу мы координируем с СПЧ. 318 разнообразных инцидентов нарушения прав журналистов были зафиксированы. Самыми массовыми нарушениями стали задержания журналистов, это можно отнести к воспрепятствованию профессиональной деятельности", - рассказал Соловьев на Конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".