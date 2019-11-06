Кузнецова попросила проверить случай гибели подростка после удаления зуба

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в столичную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту смерти подростка после удаления зуба в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.
Ранее сообщалось, что в августе 2019 года в одной из клиник на юго-западе Москвы подростку удалили зуб. По данным следствия, через несколько дней мальчика повторно показали врачу той же клиники в связи с возникшими осложнениями. Спустя месяц у него открылось сильное кровотечение, его госпитализировали. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетний скончался. Следователи в Москве устанавливают обстоятельства смерти подростка.
"Кузнецова обратилась в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку по факту смерти 17-летнего подростка после удаления зуба в одной из частных клиник столицы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что качество и своевременность оказанных услуг в стоматологической клинике и детской городской больнице также проверяют специалисты территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.