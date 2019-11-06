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РИА Новости
Теплоснабжение

СГК проверит теплотрассы Новосибирска с помощью дронов и тепловизоров

14:19 06.11.2019
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© Depositphotos / rcaucinoДрон на закате солнца
Дрон на закате солнца
© Depositphotos / rcaucino
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) до конца 2019 года проверит 550 километров теплотрасс Новосибирска на скрытые дефекты с помощью беспилотников и тепловизоров, говорится в релизе компании.

"Теплосетевое подразделение СГК приступило к тепловизионному обследованию инженерных коммуникаций Новосибирска. Цель — выявить участки тепловых сетей, которые требуют оперативного ремонта", - говорится в релизе. Уточняется, что эти работы проводятся в темное время суток и в безветренную погоду.

СГК отмечает, что в ходе вылета специалисты с помощью тепловизоров фиксируют места скрытых утечек теплоносителя, оценивают объемы потери тепла, а затем готовят задания для наземной бригады диагностических работ.
"Это обследование — хорошая возможность предотвратить хотя бы часть отключений тепла в отопительный сезон. Наибольшее внимание уделим магистральным сетям: дроны осмотрят минимум 325 километров таких теплотрасс. Беспилотники помогут выявить скрытые дефекты на трубах, нарушения изоляции, подтопления сетей", — пояснил советник гендиректора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Петр Бажин.
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Как уточняет компания, до конца текущего года специалисты СГК планируют обследовать в городе с помощью летательных аппаратов и тепловизоров 550 километров магистральных и квартальных тепловых сетей. Общая стоимость этих работ составит 4 миллиона рублей.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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