СГК проверит теплотрассы Новосибирска с помощью дронов и тепловизоров

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания ( Сибирская генерирующая компания ( СГК ) до конца 2019 года проверит 550 километров теплотрасс Новосибирска на скрытые дефекты с помощью беспилотников и тепловизоров, говорится в релизе компании.

"Теплосетевое подразделение СГК приступило к тепловизионному обследованию инженерных коммуникаций Новосибирска. Цель — выявить участки тепловых сетей, которые требуют оперативного ремонта", - говорится в релизе. Уточняется, что эти работы проводятся в темное время суток и в безветренную погоду.

СГК отмечает, что в ходе вылета специалисты с помощью тепловизоров фиксируют места скрытых утечек теплоносителя, оценивают объемы потери тепла, а затем готовят задания для наземной бригады диагностических работ.

"Это обследование — хорошая возможность предотвратить хотя бы часть отключений тепла в отопительный сезон. Наибольшее внимание уделим магистральным сетям: дроны осмотрят минимум 325 километров таких теплотрасс. Беспилотники помогут выявить скрытые дефекты на трубах, нарушения изоляции, подтопления сетей", — пояснил советник гендиректора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Петр Бажин.

Как уточняет компания, до конца текущего года специалисты СГК планируют обследовать в городе с помощью летательных аппаратов и тепловизоров 550 километров магистральных и квартальных тепловых сетей. Общая стоимость этих работ составит 4 миллиона рублей.