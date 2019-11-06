Эксперты рассказали, как бороться с фишингом корпоративной информации

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Фишинг для кражи корпоративной информации существует давно, бороться с ним можно - повышая цифровую грамотность сотрудников компаний и финансовых организаций, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на "Лабораторию Касперского" сообщила о появлении нового способа корпоративного фишинга: сотруднику банка или компании присылают якобы приглашение на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. Так, злоумышленник получает доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.

Фишинг - способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также именных сообщений от имени финансовых и госучреждений, соцсетей.

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин заметил, что такой вид социальной инженерии привязан непосредственно к человеку, а не к технологиям. "Поэтому вне зависимости от систем безопасности, человек всегда может выдать логин и пароль от почты злоумышленникам. Как правило, такое делается в интерфейсе схожем с официальным стилем компании, под (замаскированную – ред.) задачу, которую сотрудник может определить как задача от руководства", - рассказал он.

По словам президента аналитического агентства "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, фишинг появился в конце 1980-х годов и с тех пор по существу не менялся. "Современные браузеры пытаются маркировать фишинговые сайты, сервисы делают дополнительные системы безопасности, такие как уникальные изображения и двухфакторную аутентификацию. Тем не менее, проблема остается острой, юзеры с радостью отдают логины, пароли и персональную информацию мошенникам. Фишинг как одна из разновидностей социальной инженерии непобедим, однако с ним можно и нужно бороться путем повышение навыков пользователей в области IT-безопасности", - сказал он.