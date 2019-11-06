В России выросло потребление электроэнергии в октябре из-за похолодания

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Потребление электроэнергии в энергосистеме РФ в октябре увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%, до 89,7 миллиарда кВт.ч из-за резкого похолодания в конце месяца, говорится в сообщении "Системного оператора" Единой энергосистемы страны (ЕЭС).

Потребление электроэнергии в целом по России в октябре 2019 года составило 91,1 миллиарда кВт.ч, что на 1,2% больше аналогичного показателя 2018 года.

"Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России в октябре 2019 года связанно с более резким по сравнению с прошлым годом снижением температуры воздуха в последние дни месяца. При этом среднемесячная температура воздуха в октябре 2019 года составила 6,1°С, что на 0,1°С выше прошлогоднего значения", - поясняет "Системный оператор".

Погода является одним из основных факторов, влияющих на потребление и производство электроэнергии: в холода энергия требуется для поддержания тепла, в жару - для охлаждения.

В октябре электростанции ЕЭС России выработали 91,8 миллиарда кВт.ч, что на 1,9% больше, чем в октябре 2018 года. Выработка электроэнергии в России в целом в октябре выросла на 1,5% до 93,2 миллиарда кВт.ч.