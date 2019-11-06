ТЕГЕРАН, 6 ноя – РИА Новости. Иран доведет обогащение урана до уровня 4,5% на объекте в Фордо к субботе, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Ранее президент Ирана заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.

"К субботе, когда инспекторы МАГАТЭ вновь прибудут (на ядерный объект в Фордо – ред.), мы достигнем этапа, при котором обогащение (урана) у нас будет на уровне 4,5%", - сказал Камальванди в эфире телеканала IRINN

Он также подтвердил доставку необходимых для обогащения ресурсов на объект в Фордо, где, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана, Тегеран не должен обогащать уран - Тегеран официально перестал выполнять эту часть соглашения.

Ранее агентство ISNA сообщило о начале процесса подачи газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо в присутствии инспекторов МАГАТЭ.

Президент Ирана Хасан Роухани в своем Twitter подтвердил, что в ближайшее время работа ядерного объекта в Фордо будет восстановлена в полном объеме.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).