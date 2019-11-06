Волин прокомментировал идею реестра распространителей фейковых новостей

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Реестр распространителей фейковых новостей - интересная мысль, которая имеет право на существование, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
"Это интересная мысль, она имеет право на существование, потому что страна должна знать своих героев и антигероев тоже", - сказал Волин журналистам.
Он добавил, что не считает необходимым применять к распространителям фейков санкции, поскольку "самая главная санкция - репутационная".
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил о готовности создать на сайте Роскомнадзора список изданий, интернет-сообществ и частных лиц, распространяющих недостоверную информацию.
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