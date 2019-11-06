СК проверит данные о беременности трех воспитанниц детского центра на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Следствие в Челябинской области проверит данные о беременности трех несовершеннолетних воспитанниц центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным регионального министерства социальных отношений, в Чесменском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, забеременели три несовершеннолетние воспитанницы в возрасте 16-17 лет.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего, дадут уголовно-правовую оценку выполнения обязанностей должностными лицами детдома. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, поясняет СК.
Как информировало министерство социальных отношений, в июле одна из воспитанниц зарегистрировала брак с молодым человеком, в ближайшее время узаконят свои отношения и две другие пары.
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