СК проверит данные о беременности трех воспитанниц детского центра на Урале

По данным регионального министерства социальных отношений, в Чесменском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, забеременели три несовершеннолетние воспитанницы в возрасте 16-17 лет.

Как информировало министерство социальных отношений, в июле одна из воспитанниц зарегистрировала брак с молодым человеком, в ближайшее время узаконят свои отношения и две другие пары.