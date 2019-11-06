СК проверит данные о поборах в отделе полиции в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости. Следователи организовали проверку данных СМИ о поборах в отделе полиции Таганрога Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУ СК России по области.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что на фоне нехватки кадров в отделе полиции в Таганроге руководство якобы "ежемесячно собирает с сотрудников деньги якобы на канцтовары, собираются определенные суммы во время сдачи зачетов сотрудниками, а также для приема различных комиссий". Отмечается, что повышение по званию происходит якобы только "после принятия от сотрудника определенной суммы денег".
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"В ряде СМИ опубликована информация о вымогательстве руководством полиции в Таганроге денежных средств с подчиненных сотрудников. Следственным отделом по Таганрогу СУСК России по Ростовской области по данному факту проводится доследственная проверка", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что доводы СМИ будут тщательно проверены.