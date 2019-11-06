СК проверит данные о поборах в отделе полиции в Таганроге

Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что на фоне нехватки кадров в отделе полиции в Таганроге руководство якобы "ежемесячно собирает с сотрудников деньги якобы на канцтовары, собираются определенные суммы во время сдачи зачетов сотрудниками, а также для приема различных комиссий". Отмечается, что повышение по званию происходит якобы только "после принятия от сотрудника определенной суммы денег".