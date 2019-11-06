В ДНР опасаются диверсии украинских силовиков на фенольном заводе

ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики под видом разминирования могут осуществить диверсию на фенольном заводе в Донбассе для очередного переноса сроков разведения сил в районе поселка Петровское, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.
По его словам, командованием украинских силовиков принято решение о разминировании территории Дзержинского фенольного завода, расположенного вблизи линии соприкосновения на подконтрольной Киеву территории. Он отметил, что в течении 5 лет "украинские силовики не предпринимали никаких шагов по разминированию территории химического объекта и время проводимых мероприятий выбрано не случайно".
"Не исключаем, что в процессе разминирования территории завода будет осуществлена диверсия, результатом которой станет локальное заражение местности и обвинение Народной милиции ДНР в содеянном. Данная провокация рассматривается командованием ООС (операции Объединенных сил - ред.) в качестве очередного повода для переноса сроков разведения сторон", - отметил Айгистов.
Дзержинский фенольный завод - предприятие химической промышленности. Расположено вблизи линии соприкосновения на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Оно занимается переработкой отходов коксохимического производства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.