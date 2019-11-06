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РИА Новости
Туризм

СМИ: в Иордании туристы пострадали при нападении неизвестного с ножом

13:10 06.11.2019 (обновлено: 13:11 06.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкТуристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница фараона") в древнем городе Петра в Иордании
Туристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне (Сокровищница фараона) в древнем городе Петра в Иордании
© РИА Новости / Александр Мельников
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ДАМАСК, 6 ноя — РИА Новости. Пять человек, в том числе трое туристов, пострадали в результате нападения неизвестного с холодным оружием в иорданском городе Джераш, сообщило агентство Ammon.
"Трое туристов, гид и сотрудник службы безопасности получили ножевые ранения в Джераше", — говорится в сообщении.
Как заявил агентству официальный представитель департамента госбезопасности, злоумышленник нанес ранения туристам и гиду, а также офицеру, когда тот попытался его задержать.
Пострадавшие госпитализированы, а злоумышленник задержан. Начато расследование инцидента.
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