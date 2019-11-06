СМИ: в Иордании туристы пострадали при нападении неизвестного с ножом

Туристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница фараона") в древнем городе Петра в Иордании

ДАМАСК, 6 ноя — РИА Новости. Пять человек, в том числе трое туристов, пострадали в результате нападения неизвестного с холодным оружием в иорданском городе Джераш, сообщило агентство Ammon.

"Трое туристов, гид и сотрудник службы безопасности получили ножевые ранения в Джераше", — говорится в сообщении.

Как заявил агентству официальный представитель департамента госбезопасности, злоумышленник нанес ранения туристам и гиду, а также офицеру, когда тот попытался его задержать.