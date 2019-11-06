Песков прокомментировал назначение Келина послом в Лондоне

"Назначение глав дипломатических ведомств никогда не связано с внутриполитической повесткой дня государства, куда он назначается. Нет и не может быть никакой связи и на этот раз. Это один из наших звездных дипломатов, блестящих дипломатов, и, как у любого посла любого государства, его основная задача - способствовать развитию отношений между его страной и страной пребывания. Это задача не из легких для посла Российской Федерации в Великобритании", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие основные задачи поставлены перед новым послом, и не связано ли его назначение с активной избирательной кампанией в Великобритании.