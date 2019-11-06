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РИА Новости

Песков прокомментировал назначение Келина послом в Лондоне

12:58 06.11.2019
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© AP Photo / Ronald ZakАндрей Келин. Архивное фото
Андрей Келин. Архивное фото
© AP Photo / Ronald Zak
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Назначение Андрея Келина послом РФ в Великобритании не связано с внутриполитической повесткой этого государства, основная задача дипломата - способствовать развитию отношений между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Андрей Келин
Вчера, 17:26РИА Новости
Биография Андрея Келина
Во вторник на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о назначении Келина чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Ранее Келин был директором департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.
"Назначение глав дипломатических ведомств никогда не связано с внутриполитической повесткой дня государства, куда он назначается. Нет и не может быть никакой связи и на этот раз. Это один из наших звездных дипломатов, блестящих дипломатов, и, как у любого посла любого государства, его основная задача - способствовать развитию отношений между его страной и страной пребывания. Это задача не из легких для посла Российской Федерации в Великобритании", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие основные задачи поставлены перед новым послом, и не связано ли его назначение с активной избирательной кампанией в Великобритании.
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Андрей КелинДмитрий ПесковВеликобританияЛондонРоссия
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