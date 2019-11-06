Эксперт: турпоток в Крым может вырасти на 10% благодаря поездам

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Запуск железнодорожной части Крымского моста может увеличить турпоток на 10%, а также снизить цены на грузоперевозки, рассказал в интервью РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

"Мы, конечно, ожидаем, что по железной дороге к нам будет приезжать большое число туристов. Второе — это увеличение грузоперевозок и снижение цены на них. В Крым довольно много грузов приходит с материковой части, особенно в туристический сезон. Поэтому железнодорожные перевозки облегчают и упрощают эти задачи", — рассказал Мурадов.

Полпред отметил, что больше людей начнет приезжать из центральной России и центрально-черноземного региона, а также Приволжья.