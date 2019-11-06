Эксперт: турпоток в Крым может вырасти на 10% благодаря поездам

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Запуск железнодорожной части Крымского моста может увеличить турпоток на 10%, а также снизить цены на грузоперевозки, рассказал в интервью РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
"Мы, конечно, ожидаем, что по железной дороге к нам будет приезжать большое число туристов. Второе — это увеличение грузоперевозок и снижение цены на них. В Крым довольно много грузов приходит с материковой части, особенно в туристический сезон. Поэтому железнодорожные перевозки облегчают и упрощают эти задачи", — рассказал Мурадов.
Полпред отметил, что больше людей начнет приезжать из центральной России и центрально-черноземного региона, а также Приволжья.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.