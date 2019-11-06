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РИА Новости

МЧС предупредило о сильном снегопаде в Свердловской области

12:57 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. ГУМЧС РФ по Свердловской области предупредило о сильном снегопаде на севере и в горах региона.
"По данным синоптиков, 6 и 7 ноября на севере и в горах Свердловской области ожидается сильный снег, гололед и налипание мокрого снега на провода. Предупреждение о непогоде направлено в муниципальные образования для принятия превентивных мер по снижению риска возникновения возможных аварийных ситуаций", - говорится в сообщении ведомства.
Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности и по возможности воздержаться от дальних поездок на автотранспорте.
"В условиях снегопада и гололеда пешеходам необходимо быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить травм. В этот период рекомендуем воздержаться от туристических походов в горы. Снег в горах очень быстро заметает тропы и значительно сокращает видимость. Если снег застал вас в горах, соблюдайте дистанцию, не отрывайтесь и не отставайте, держите в зоне видимости остальных участников группы", - добавляет ГУМЧС.
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МЧС РФЕкатеринбургРоссияОбщество
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