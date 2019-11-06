МЧС предупредило о сильном снегопаде в Свердловской области

"По данным синоптиков, 6 и 7 ноября на севере и в горах Свердловской области ожидается сильный снег, гололед и налипание мокрого снега на провода. Предупреждение о непогоде направлено в муниципальные образования для принятия превентивных мер по снижению риска возникновения возможных аварийных ситуаций", - говорится в сообщении ведомства.

"В условиях снегопада и гололеда пешеходам необходимо быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить травм. В этот период рекомендуем воздержаться от туристических походов в горы. Снег в горах очень быстро заметает тропы и значительно сокращает видимость. Если снег застал вас в горах, соблюдайте дистанцию, не отрывайтесь и не отставайте, держите в зоне видимости остальных участников группы", - добавляет ГУМЧС.