Вышинский назвал журналистику опасной профессией

"Мы выбрали очень сложную и опасную профессию, результатом этой деятельности может оказаться тюрьма, смерть, отсутствие доступа к информации – я по нисходящей. Еще раз повторюсь, что наш личный выбор этой профессии. Мы должны рассказывать студентам первого курса, что это не только свет софитов, работа студии и интервью с випами. Это давление со стороны политиков, со стороны органов власти, это и тюрьма, и возможная смерть. И это не только проблема внутрироссийская", - рассказал Вышинский на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".