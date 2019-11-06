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РИА Новости

Вышинский назвал журналистику опасной профессией

12:43 06.11.2019 (обновлено: 14:57 06.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий". 6 ноября 2019
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий. 6 ноября 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий". 6 ноября 2019
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский предостерег будущих журналистов: это опасная профессия, а не только свет софитов и интервью с випами.
"Мы выбрали очень сложную и опасную профессию, результатом этой деятельности может оказаться тюрьма, смерть, отсутствие доступа к информации – я по нисходящей. Еще раз повторюсь, что наш личный выбор этой профессии. Мы должны рассказывать студентам первого курса, что это не только свет софитов, работа студии и интервью с випами. Это давление со стороны политиков, со стороны органов власти, это и тюрьма, и возможная смерть. И это не только проблема внутрироссийская", - рассказал Вышинский на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
12:39РИА Новости
Вышинский передал представителю ОБСЕ списки задержанных Киевом журналистов
Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию.
ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация. Она объединяет 57 стран, большинство из которых расположены в Европе, но в организацию также входят США, Канада, некоторые азиатские государства. Основные цели ОБСЕ подразделяются на три "корзины": военно-политическая, экономическая и правочеловеческая, включающая развитие демократических институтов и наблюдение за выборами.
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Кирилл ВышинскийОБСЕРоссияОбщество
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